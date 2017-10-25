Шумилин: В Беларуси наметился прорыв в области биотехнологий





В Беларуси наметился существенный прорыв в становлении биотехнологии как наукоемкой отрасли экономики, заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Как рассказал на открытии министерской конференции Центрально-Европейской инициативы по науке и технологиям «Биотехнологии для здоровой и активной жизни в регионе ЦЕИ» Александр Шумилин, в 2015 году мировой рынок биотехнологий оценивался в более чем 330 млрд долларов, при прогнозируемом среднегодовом темпе роста до 2020 года – 10-12%. Беларусь старается не отставать от мировых тенденций. За последние пять лет в стране произведено различных видов биотехнологической продукции на сумму свыше 3 млрд долларов. Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен и предназначен для различных отраслей экономики: сельского хозяйства, пищевой промышленности, энергетики (дизельное биотопливо, биогаз), здравоохранения.

Например, препарат Проспиделонг (разработка БГУ), обеспечивает высокий эффект при лечении рака желудка. При этом белорусский препарат значительно менее токсичен, чем лучшие мировые аналоги. Препарат Цисплацел (Унитехпром БГУ) для лечения злокачественных опухолей головного мозга и шеи. Увеличивает продолжительность жизни пациента в 2 раза. Превзошел лучший до него мировой аналог, а стоимость в несколько раз ниже. Препарат Флударабел (разработка ИБОХ) – признан «золотым стандартом в лечении лимфоцитарной лейкемии». Не имеет аналогов в странах СНГ, превосходит по чистоте лучший мировой аналог.

Белорусские ученые разработали также пробиотические препараты и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птицы, которые способствуют сокращению сроков лечения сельскохозяйственных животных 2 раза, повышают привесы на 6-10 %, снижают затраты на корма на 15%. Компанией НАТИВИТА разрабатывается ряд оригинальных препаратов для лечения рака молочной железы. Уже первые испытания показали их высокую эффективность, по ряду параметров превосходя лучшие мировые аналоги.

Перспективы дальнейшего развития биотехнологической отрасли страны связаны с реализацией программы «Инновационные биотехнологии – 2020». В перспективе она позволит произвести инновационной продукции на сумму свыше 65 млн долларов. Программа направлена на дальнейшее развитие геномных технологий; получение стволовых клеток и новых видов импортозамещающих лекарственных препаратов для системы здравоохранения; создание диагностических препаратов для медицины и сельского хозяйства; биопереработку сельскохозяйственных и промышленных отходов; создание бакконцентратов нового поколения для молочной промышленности; разработку продуктов функционального питания на основе пробиотических микроорганизмов; развитие биоэнергетики.

Вместе с тем, как отметил Александр Шумилин, международное сотрудничество в сфере биотехнологий пока что довольно ограничено. «Основным экономическим и научным партнером Беларуси является Россия. А в многостороннем плане наши интересы завязаны, в первую очередь на Евразийский экономический союз. Мы видим большую перспективу в развитии сотрудничества с Китаем, и уже добились определенных успехов на этом направлении. К сожалению, в Европе нас знают меньше. Мы хотели бы интегрированность наших ученых и наукоемкие компании в европейское научное пространство. Для этого мы используем как на двустороннее, так и на многостороннее сотрудничество», - сказал он.

Следует отметить, что за последние несколько лет Беларусь заключила межправительственные соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Италией, Венгрией, Турцией и Словакией. Сейчас ведется работа над договором с Испанией. Активно развивается сотрудничество с ближайшими соседями, Украиной, Литвой и Латвией. «В развитии международного сотрудничества мы видим залог активизации взаимодействия в многостороннем формате и, прежде всего, в программе Европейского союза «Горизонт 2020». Беларусь уже участвует в 30 проектах «Горизонта 2020». Учитывая высочайшую конкуренцию в программе, это неплохо. Хотя, думается, потенциал раскрыт далеко не полностью», - сообщил председатель ГКНТ.