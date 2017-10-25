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Тарифы на проезд по платным дорогам пока не увеличат

26.10.2017 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Планов по увеличению тарифов за проезд по платным дорогам Беларуси пока нет, заявил первый замминистра транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

Тарифы на проезд по платным дорогам пока не увеличат
© Sputnik/ Константин Чалабов
Платных дорог в Беларуси станет больше

В Беларуси платные дороги составляют 1613 километров, оплата за них происходит при помощи электронной системы. Как информирует система Beltoll, стоимость проезда на них зависит от допустимой общей массы транспортного средства и количества осей.

"Тарифы пока пересматривать не планируем. Планов по расширению перечня плательщиков тоже нет. То есть тот порядок, который закрепился на сегодняшний день, в ближайшем будущем останется без изменений", — заявил газете "СБ. Беларусь сегодня" Авраменко.

Новые участки платных дорог чиновники планируют вводить постепенно — по мере реконструкции и модернизации уже существующих трасс.

Белорусские власти рассчитывают, что за 2017-2020 года за проезд по платным дорогам в бюджет поступят около 817 миллионов рублей — около 430 миллионов рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Перечень плательщиков за пользование платными дорогами пока расширять также не будут.

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