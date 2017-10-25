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Ярошевич: "телега впереди лошади" — хорошая метафора Кобякова
26.10.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь
На заседании Евразийского межправительственного совета, который состоялся 25 октября в Ереване,
По мнению белорусского премьера, такое положение дел недопустимо, и преждевременное создание наднациональных структур, в ущерб созданию базиса и общего рынка, является ситуацией, когда "телегу запрягают впереди лошади". Что является главной причиной торможения процессов евразийской интеграции? Своим мнением по этому вопросу на радио Sputnik Беларусь поделился кандидат экономических наук, доцент Вячеслав Ярошевич.
© Sputnik/ Александр Астафьев
"Сложно говорить, кто виноват в этой ситуации, для этого нужно обладать инсайдерской информацией, но наш премьер-министр уж точно ей располагает. И я рад, что он методично, пошагово озвучивает те самые сложные проблемы, используя все более яркие выражения, как например "попытка запрячь телегу впереди лошади". Я бы сказал еще проще — это попытка построить дом, начиная с крыши, но не с фундамента. Беларусь, в силу особых отношений с Россией, может позволить себе быть откровенной до конца, и это правильно. Ведь если мы будем делать "хорошую мину при плохой игре" слишком долго, публика разойдется, а молодежь разбежится-разъедется", — считает эксперт.
Ведущие Радио Sputnik Беларусь также поинтересовались мнением
"Она верна с точки зрения какой-то идеологической составляющей. Либерализм, а в нашем случае неолиберализм, по-прежнему, не смотря ни на что, сохраняет свою доминирующую роль в экономике, а многие адепты концепции конца 80-х, начала 90-х до сих пор у власти", — сказал Ярошевич.
Беседу с экономическим экспертом Вячеславом Ярошевичем слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Кандидат экономических наук, доцент Вячеслав Ярошевич высказал радио Sputnik Беларусь свое мнение о причинах торможения евразийской экономической интеграции.
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