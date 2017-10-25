Ярошевич: "телега впереди лошади" — хорошая метафора Кобякова /

На заседании Евразийского межправительственного совета, который состоялся 25 октября в Ереване, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков выразил сожаление о том, что формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС затягивается, и ранее достигнутая договоренность по созданию этих рынков к 2025 году вряд ли будет реализована.

По мнению белорусского премьера, такое положение дел недопустимо, и преждевременное создание наднациональных структур, в ущерб созданию базиса и общего рынка, является ситуацией, когда "телегу запрягают впереди лошади". Что является главной причиной торможения процессов евразийской интеграции? Своим мнением по этому вопросу на радио Sputnik Беларусь поделился кандидат экономических наук, доцент Вячеслав Ярошевич.



© Sputnik/ Александр Астафьев Кобяков: при создании ЕАЭС телегу поставили впереди лошади

"Сложно говорить, кто виноват в этой ситуации, для этого нужно обладать инсайдерской информацией, но наш премьер-министр уж точно ей располагает. И я рад, что он методично, пошагово озвучивает те самые сложные проблемы, используя все более яркие выражения, как например "попытка запрячь телегу впереди лошади". Я бы сказал еще проще — это попытка построить дом, начиная с крыши, но не с фундамента. Беларусь, в силу особых отношений с Россией, может позволить себе быть откровенной до конца, и это правильно. Ведь если мы будем делать "хорошую мину при плохой игре" слишком долго, публика разойдется, а молодежь разбежится-разъедется", — считает эксперт.

Ведущие Радио Sputnik Беларусь также поинтересовались мнением известного российского экономиста Михаила Хазина , который довольно радикально прокомментировал причины "пробуксовывания" проектов ЕАЭС. По мнению Хазина, главной причиной является позиция либерального крыла в Центробанке и правительстве России. С такой точкой зрения Ярошевич согласен только отчасти.

"Она верна с точки зрения какой-то идеологической составляющей. Либерализм, а в нашем случае неолиберализм, по-прежнему, не смотря ни на что, сохраняет свою доминирующую роль в экономике, а многие адепты концепции конца 80-х, начала 90-х до сих пор у власти", — сказал Ярошевич.

Беседу с экономическим экспертом Вячеславом Ярошевичем слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.