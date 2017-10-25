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Кадры последствий взрыва в центре Киева появились в интернете
26.10.2017 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Взрыв прогремел накануне, в этот момент из здания телеканала выходили Мосийчук с охранником и политолог Виталий Бала. В результате два человека – охранник нардепа и случайный прохожий погибли, а Мосийчук госпитализирован, его состояние расценивается как тяжелое. Еще пять человек пострадали.
По факту
После взрыва в Киеве власти Украины заявили о необходимости усиления мер безопасности в общественных местах. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов ускорить расследование обстоятельств инцидента. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
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В результате взрыва у здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадал депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук. Смотрите кадры с места происшествия.
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