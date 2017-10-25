Кадры последствий взрыва в центре Киева появились в интернете

Взрыв прогремел накануне, в этот момент из здания телеканала выходили Мосийчук с охранником и политолог Виталий Бала. В результате два человека – охранник нардепа и случайный прохожий погибли, а Мосийчук госпитализирован, его состояние расценивается как тяжелое. Еще пять человек пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Расследованием дела будет заниматься СБУ. Названы две возможные версии взрыва – покушение политических оппонентов и теракт, организованный вражескими спецслужбами.

После взрыва в Киеве власти Украины заявили о необходимости усиления мер безопасности в общественных местах. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов ускорить расследование обстоятельств инцидента. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.