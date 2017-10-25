МВД показало, как изымали пачки долларов у чиновника Госстандарта

За чиновником следили давно – у оперативников есть информация, что он с 2013 по 2015 годы получал взятки от предпринимателей за решение различных вопросов, в частности, выдавал разрешение на строительные работы.



© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Белорус за взятку в 10 тысяч евро заплатит в России миллион рублей

На кадрах, опубликованных МВД Беларуси, можно увидеть, как оперативники достают из карманов куртки задержанного пачки долларовых банкнот и пересчитывают деньги. Всего у чиновника при задержании было изъято 10 тысяч долларов.

Ранее был задержан пособник госчиновника – бывший сотрудник этой же организации, занимавший высокую должность. По оперативной информации, он выступал посредником у взяткодателей. Установлено, что всего должностное лицо получило 35 тысяч долларов и более 30 миллионов неденоминированных рублей в качестве взяток.

В отношении двух задержанных возбуждено в общей сложности семь уголовных дел. На имущество и банковские счета задержанных наложен арест.