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В Китае запустили производство гибких дисплеев

26.10.2017 19:38 — Разное | Ежедневник  
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В Китае запустили производство гибких дисплеев

Китайская компания BOE объявила о запуске первой в стране линии по производству дисплеев на органических светодиодах. Таким образом Китай стал второй в мире страной после Республики Корея, где осуществляется серийное производство гибких дисплеев.

Первая партия OLED-дисплеев уже поставлена Huawei, Vivо, Xiaomi, ZTE и другим китайским компаниям, которым раньше приходилось закупать аналогичную продукцию у Samsung.

По словам вице-президента компании BOE Чжан Юя, производство дисплеев с применением технологии AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) шестого поколения осуществляется на базе компании в Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая. OLED-дисплей обладает многими преимуществами, включая высокую яркость, контрастность, а также меньшие габариты и вес. Толщина продукции компании - всего 0,03 мм.

Запуск второй подобной производственной линии в городе Мяньян провинции Сычуань запланирован компанией на 2019 год. По прогнозам экспертов, в ближайшие год-два на китайский рынок могут поступить гаджеты со сгибающимся экраном, пишет БЕЛТА.

 
 
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Китайская компания BOE объявила о запуске первой в стране линии по производству дисплеев на органических светодиодах. Таким образом Китай стал второй в мире...

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