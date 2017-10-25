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Траурным шествием жители Таиланда попрощались со своим королем

26.10.2017 19:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Король скончался год назад на 89-м году жизни. Он правил Таиландом на протяжении 70 лет и снискал уважение и любовь своих подданных.

Траурным шествием жители Таиланда попрощались со своим королем
© REUTERS/ Athit Perawongmetha
Церемония кремации короля Рамы IX началась в Таиланде

Около 12 миллионов человек прощались с Рамой IX в течение года. Церемонию кремации правителя посетят около восьми тысяч человек, среди которых почетные гости из других стран.

Монарха кремируют в королевском крематории, прах его будет изъят и захоронен в буддийском храме. 28 октября станет последним днем траура по королю.

Свои соболезнования в связи с кончиной Рамы IX принес и президент Беларуси Александр Лукашенко.

 
 
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Похороны короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) проходят в столице, Бангкоке. Смотрите на видео, как жители страны прощаются с монархом.

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