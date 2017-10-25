Траурным шествием жители Таиланда попрощались со своим королем

Король скончался год назад на 89-м году жизни. Он правил Таиландом на протяжении 70 лет и снискал уважение и любовь своих подданных.



© REUTERS/ Athit Perawongmetha Церемония кремации короля Рамы IX началась в Таиланде

Около 12 миллионов человек прощались с Рамой IX в течение года. Церемонию кремации правителя посетят около восьми тысяч человек, среди которых почетные гости из других стран.

Монарха кремируют в королевском крематории, прах его будет изъят и захоронен в буддийском храме. 28 октября станет последним днем траура по королю.

Свои соболезнования в связи с кончиной Рамы IX принес и президент Беларуси Александр Лукашенко .