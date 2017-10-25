ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк разместил облигации на 25 миллионов долларов

26.10.2017 20:22 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Нацбанк разместил облигации на 25 миллионов долларов

Национальный банк Беларуси провел аукцион по размещению нового пакета облигаций, номинированных в иностранной валюте.

26 октября 2017 года был проведен аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Национального банка Беларуси, номинированных в иностранной валюте, со сроком обращения 365 дней, сообщила пресс-служба Нацбанка.

К аукциону были допущены заявки, содержащие 11 предложений от 8 участников со ставками от 3,1981% до 4,2500% годовых на общую сумму 79,72 млн долларов.

Принято решение установить фактический объем размещения в сумме 25 млн долларов, средневзвешенная ставка составила 3,1981% годовых, удовлетворено 1 предложение от 1 участника.

Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению облигаций Национального банка, номинированных в иностранной валюте, который будет проведен 9 ноября 2017 года, определен в сумме 25 млн долларов.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси провел аукцион по размещению нового пакета облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Траурным шествием жители Таиланда попрощались со своим королем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика