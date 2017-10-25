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"Барселона" продаст название домашнего стадиона

26.10.2017 21:19 — Разное | Ежедневник  
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"Барселона" продаст название домашнего стадиона

Известный испанский футбольный клуб "Барселона" готова продать название домашнего стадиона за 400 млн евро.

Как сообщают мировые информационные агентства, "Барселона" может продать название домашнего стадиона "Камп Ноу" фармацевтической компании. Сумма сделки составляет, по предварительным данным, 400 млн евро, что может стать рекордом для сделок подобного рода.

Если стороны договорятся, то к названию стадиона "Камп Ноу" добавится наименование фармацевтической компании.

По предварительным данным, контракт с фармацевтической компанией планируется подписать на 30 лет с возможностью продления.

 
 
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Известный испанский футбольный клуб "Барселона" готова продать название домашнего стадиона за 400 млн евро.

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