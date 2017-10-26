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Белорусам запретят ловить сомов с 1 ноября
26.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Запрет на вылов сома в Беларуси устанавливается с 1 ноября 2017 года, ограничения будут действовать до конца марта, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
© Фото: СК Беларуси
"Сом весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения сома европейского в зимний период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещен", — рассказали в Госинспекции.
Собеседники агентства добавили, что с начала ноября вводится также запрет на вылов сига чудского. Снова добывать эту рыбу можно будет после 15 декабря.
В ведомстве предупредили, что нарушителей ждут немалые штрафы. "12 базовых величин (одна БВ составляет 23 рубля — Sputnik) за каждую особь сома европейского и девять базовых – за каждую особь сига чудского", — уточнили в Госинспекции.
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За каждого незаконно добытого сома нарушитель заплатит более 270 рублей.
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