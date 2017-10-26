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Видеофакт: реквием по Ленину представили в Минске
26.10.2017 20:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Экспозиция выставки включает 12 живописных полотен, семь скульптурных работ и два предмета декоративно-прикладного искусства белорусских и русских художников, объединенных темой Ленинианы.
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© Sputnik/
"На выставке представлен образ ключевой фигуры революционных событий 100-летней давности – Владимира Ленина. Его образ разработан гораздо лучше самой темы революции", — рассказал сокуратор проекта Дмитрий Солодкий.
Некоторые произведения для усиления эффекта присутствия и погружения в тему сопровождаются музыкой. Каждый посетитель может присесть напротив картины и послушать в наушниках революционные мотивы.
Дмитрий Солодкий отметил, что произведения, представленные в рамках проекта, не имеют хронологической привязки и последовательности.
По его словам, задачей кураторов было представить максимально широкое воплощение образа Ленина в искусстве.
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В Национальном художественном музее открылась выставка "Ленин’17", приуроченная к 100-летию Октябрьской революции. Смотрите на видео Sputnik, каким видели Ленина...
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