ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: реквием по Ленину представили в Минске

26.10.2017 20:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Экспозиция выставки включает 12 живописных полотен, семь скульптурных работ и два предмета декоративно-прикладного искусства белорусских и русских художников, объединенных темой Ленинианы.

Видеофакт: реквием по Ленину представили в МинскеМогилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" title="Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" class="">
© Sputnik/
Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя

"На выставке представлен образ ключевой фигуры революционных событий 100-летней давности – Владимира Ленина. Его образ разработан гораздо лучше самой темы революции", — рассказал сокуратор проекта Дмитрий Солодкий.

Некоторые произведения для усиления эффекта присутствия и погружения в тему сопровождаются музыкой. Каждый посетитель может присесть напротив картины и послушать в наушниках революционные мотивы.

Дмитрий Солодкий отметил, что произведения, представленные в рамках проекта, не имеют хронологической привязки и последовательности.

По его словам, задачей кураторов было представить максимально широкое воплощение образа Ленина в искусстве.

Красный рояль, картина без линии горизонта, указующий перст вождя и реквием по Ленину, чем еще удивит выставка Ленинианы, смотрите на белорусской версии >>

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальном художественном музее открылась выставка "Ленин’17", приуроченная к 100-летию Октябрьской революции. Смотрите на видео Sputnik, каким видели Ленина...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Траурным шествием жители Таиланда попрощались со своим королем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика