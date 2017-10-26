Видеофакт: реквием по Ленину представили в Минске

Экспозиция выставки включает 12 живописных полотен, семь скульптурных работ и два предмета декоративно-прикладного искусства белорусских и русских художников, объединенных темой Ленинианы.

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Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" title="Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" class=""> © Sputnik/ Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя

"На выставке представлен образ ключевой фигуры революционных событий 100-летней давности – Владимира Ленина. Его образ разработан гораздо лучше самой темы революции", — рассказал сокуратор проекта Дмитрий Солодкий.

Некоторые произведения для усиления эффекта присутствия и погружения в тему сопровождаются музыкой. Каждый посетитель может присесть напротив картины и послушать в наушниках революционные мотивы.

Дмитрий Солодкий отметил, что произведения, представленные в рамках проекта, не имеют хронологической привязки и последовательности.

По его словам, задачей кураторов было представить максимально широкое воплощение образа Ленина в искусстве.

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