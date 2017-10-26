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Ширяев и Рак: кельтский Самайн можно считать прототипом Хэллоуина

27.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Самайн" — древний кельтский праздник, с которым связано огромное количество легенд и мифов, традиций и обрядов. Во многом "Самайн" можно считать прототипом более позднего Хэллоуина, который широко празднуется в Европе, США и Канаде. Но "Самайн" — это еще и праздник окончания сбора урожая, типичный сезонный праздник, который своими чертами схож с осенними праздниками наших предков. Некоторые сравнивают его с белорусскими "Дажынкамі".

Ширяев и Рак: кельтский Самайн можно считать прототипом Хэллоуина
© Sputnik/ Юлия Хвощ
Фестиваль кельтской культуры пройдет в Минске 28 октября

"Связь Беларуси и той же Ирландии и Шотландии можно копать глубоко в историю о переселении народов. По одной из версий, арии, которые шли через нашу территорию, частично остались здесь, а частично ушли на земли нынешней Великобритании. Есть исследования генофонда и генотипов, и они показывают, что теории о подобном расселении народов имеют место быть. Поэтому шотландцы и британцы нам, в принципе, братья", — сказал Рак.

В Минске праздник "Самайн" пройдет в субботу, 28 октября, на территории Ботанического сада и продлится с утра до вечера. Гостей ожидает разнообразный мир кельтской культуры: волынщики, шотландская гвардия, танцевальные мастер-классы, школа шотландских боевых искусств, ирландская и шотландская кухня. Начнется праздник в 11 часов утра. Детям до 6 лет, многодетным семьям, военнослужащим срочной службы, инвалидам всех групп и сиротам обещан бесплатный вход.

Беседу с руководителем экстрим-театра "Берсерк" Александром Раком и музыкант Алексем Ширяевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Руководитель экстрим-театра "Берсерк" Александр Рак и музыкант Алексей Ширяев рассказали радио Sputnik Беларусь о фестивале кельтской культуры "Самайн", который...

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