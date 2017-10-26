Министерство обороны РФ в четверг, 26 октября, провело тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами России. В рамках учений был произведен пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Тополь".

Первая была запущена с испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура". Еще две "улетели" из акватории Охотского моря по полигону "Чижа", четвертая ракета была запущена из акватории Баренцева моря.

Кроме того, к учениями были привлечены самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах в Камчаткае, Коми и Казахстане.

Подводя итоги маневров, в Минобороны подчеркнули, что задачи были выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.