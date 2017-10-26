|
Россия запустила сразу четыре ракеты "Тополь"
27.10.2017 08:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Министерство обороны РФ в четверг, 26 октября, провело тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами России. В рамках учений был произведен пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Тополь".
Первая была запущена с испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура". Еще две "улетели" из акватории Охотского моря по полигону "Чижа", четвертая ракета была запущена из акватории Баренцева моря.
Кроме того, к учениями были привлечены самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах в Камчаткае, Коми и Казахстане.
Подводя итоги маневров, в Минобороны подчеркнули, что задачи были выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три снаряда были выпущены с атомных подлодок, еще один – с космодрома Плесецк. Смотрите на видео, как прошли учения по управлению Стратегическими ядерными силами.
|
Архив (Разное)
Комментарии