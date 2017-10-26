Врачи назвали причину смерти Марьянова

Смерть известного актера Дмитрия Марьянова наступила от потери крови, наступившей из-за разрыва сосуда.

По словам врача-флебмолога, сосуд разорвался из-за закупорки так называемого кава-фильтра, год назад установленного актеру для улавливания тромбов в московской клинике.

Фильтр закупорился, отток крови прекратился, вена разорвалась и открылось сильное кровотечение.

Экспертиза установила: известный артист умирал несколько часов, пока его родных уверяли, что «все под контролем».

«Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря», — цитирует заключение медицинской экспертизы телеканал РЕН ТВ .

Ранее сообщалось, что по факту смерти Дмитрия Марьянова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) УК РФ.

Известно, что утром 15 октября актер пожаловался на боль в ноге. Его жалобы в клинике «Феникс» приняли за обычные попытки пациента с зависимостью любыми способами покинуть заведение. Вместо того, чтобы отвезти артиста к квалифицированным специалистам, его держали взаперти, не дав даже увидеться с супругой (РЕН ТВ).

Все это время фильтр, установленный в сосуде, постепенно забивался, кровь поступала в легкие с затруднениями. Состояние актера стремительно ухудшалось.