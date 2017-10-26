ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Две девушки пять месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане

27.10.2017 09:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Американские военные моряки пришли на помощь двум девушкам, дрейфовавшим на яхте вместе с собаками в Тихом океане пять месяцев, сообщается на официальном сайте ВМС США.

Весной этого года жительницы Гонолулу Дженнифер Аппель и Таша Фуиаба вместе с двумя собаками отплыли от Гавайских островов, конечной точкой их путешествия должен был стать Таити. В конце мая они попали в шторм, и двигатель яхты сломался. Несмотря на это женщины решили добраться до Таити на парусах.

Дрейфующую яхту заметили тайваньские рыбаки 24 октября в 900 километрах к юго-востоку от Японии. На помощь женщинам отправился корабль ВМС США Ashland.

Путешественницы рассказали, что им удалось выжить благодаря крупным запасам продовольствия (в основном, сухим продуктам, таким как овсянка, макароны и рис) и опреснителям воды.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушки весной собрались добраться до Таити, но двигатель их яхты сломался во время шторма, и они надеялись добраться до суши под парусом. Смотрите видео чудесного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
5 блюд и "Калядны Цуд": пивовар советует рецепты, которые согреют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика