Две девушки пять месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане

Американские военные моряки пришли на помощь двум девушкам, дрейфовавшим на яхте вместе с собаками в Тихом океане пять месяцев, сообщается на официальном сайте ВМС США.

Весной этого года жительницы Гонолулу Дженнифер Аппель и Таша Фуиаба вместе с двумя собаками отплыли от Гавайских островов, конечной точкой их путешествия должен был стать Таити. В конце мая они попали в шторм, и двигатель яхты сломался. Несмотря на это женщины решили добраться до Таити на парусах.

Дрейфующую яхту заметили тайваньские рыбаки 24 октября в 900 километрах к юго-востоку от Японии. На помощь женщинам отправился корабль ВМС США Ashland.

Путешественницы рассказали, что им удалось выжить благодаря крупным запасам продовольствия (в основном, сухим продуктам, таким как овсянка, макароны и рис) и опреснителям воды.