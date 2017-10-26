ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днем Независимости

27.10.2017 09:07 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днем Независимости

Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником – Днем Независимости.

"Значимые достижения во всех сферах, поступательное укрепление экономики и рост авторитета на международной арене убедительно характеризуют успехи современного Туркменистана. Уверен, что интенсивный и содержательный диалог между нашими государствами будет и впредь играть важную роль в динамичном развитии белорусско-туркменских отношений", – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и реализации всех начинаний, а дружественному народу Туркменистана – мира, благополучия и процветания.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником – Днем Независимости.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Две девушки пять месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика