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Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днем Независимости
27.10.2017 09:07 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником – Днем Независимости.
"Значимые достижения во всех сферах, поступательное укрепление экономики и рост авторитета на международной арене убедительно характеризуют успехи современного Туркменистана. Уверен, что интенсивный и содержательный диалог между нашими государствами будет и впредь играть важную роль в динамичном развитии белорусско-туркменских отношений", – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и реализации всех начинаний, а дружественному народу Туркменистана – мира, благополучия и процветания.
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Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником – Днем Независимости.
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