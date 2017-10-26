Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днем Независимости





Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником – Днем Независимости.

"Значимые достижения во всех сферах, поступательное укрепление экономики и рост авторитета на международной арене убедительно характеризуют успехи современного Туркменистана. Уверен, что интенсивный и содержательный диалог между нашими государствами будет и впредь играть важную роль в динамичном развитии белорусско-туркменских отношений", – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и реализации всех начинаний, а дружественному народу Туркменистана – мира, благополучия и процветания.