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Спасены две девушки, дрейфовавшие в Тихом океане 5 месяцев

27.10.2017 10:57 — Разное | БДГ  
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Дрейфующая в Тихом океане яхта была обнаружена тайванскими рыбаками в среду.

На борту судна оказались две девушки и две собаки, сообщила в четверг пресс-служба ВМС США.

Выжить им помогли водоочистители и запасы пищи на яхте, рассчитанные на год.

По словам американок Дженнифер Аппель и Таши Фуйаба, в мае нынешнего года они с собаками отплыли из Гонолулу (штат Гавайи) к острову Таити. Однако 30 мая начался шторм, и произошла поломка двигателя. Девушки надеялись доплыть до суши под парусом и продолжали дрейфовать, ежедневно посылая сигналы о помощи.

Сигнал SOS был услышан командой транспортного корабля ВМС США Ashland только 24 октября. В это время яхта находилась в 900 километрах к юго-западу от побережья Японии.

 
 
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Дрейфующая в Тихом океане яхта была обнаружена тайванскими рыбаками в среду. На борту судна оказались две девушки и две собаки, сообщила в четверг пресс-служба ВМС...

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