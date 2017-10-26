Спасены две девушки, дрейфовавшие в Тихом океане 5 месяцев

Дрейфующая в Тихом океане яхта была обнаружена тайванскими рыбаками в среду.

На борту судна оказались две девушки и две собаки, сообщила в четверг пресс-служба ВМС США.

Выжить им помогли водоочистители и запасы пищи на яхте, рассчитанные на год.

По словам американок Дженнифер Аппель и Таши Фуйаба, в мае нынешнего года они с собаками отплыли из Гонолулу (штат Гавайи) к острову Таити. Однако 30 мая начался шторм, и произошла поломка двигателя. Девушки надеялись доплыть до суши под парусом и продолжали дрейфовать, ежедневно посылая сигналы о помощи.

Сигнал SOS был услышан командой транспортного корабля ВМС США Ashland только 24 октября. В это время яхта находилась в 900 километрах к юго-западу от побережья Японии.