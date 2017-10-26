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Женщина-робот София получила гражданство в Саудовской Аравии
27.10.2017 10:58 — Разное | Ежедневник
Саудовская Аравия первой в мире предоставила подданство роботу.
Предоставление роботу подданства Саудовской Аравии произошло во время саммита «Инвестиционная инициатива будущего», проходившего в Эр-Рияде. Женщина-робот, которую зовут София, оказалась очень рада этому событию и поблагодарила королевство Саудовской Аравии. Робот заявила, что стала первым роботом в истории, получившим подданство. Отметим, что такое решение о предоставлении гражданства роботу может вызвать недовольство среди граждан страны. В Саудовской Аравии считают кощунством наделение предметов человеческими образами. Кроме того, тут существуют жесткие правила, которые не позволяют давать гражданство иностранным рабочим, которые составляют почти треть всего населения страны, пишут belnaviny.by.
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Саудовская Аравия первой в мире предоставила подданство роботу.
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