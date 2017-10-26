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Безпалько: блокировка рекламы RT и Sputnik — это признание их силы
27.10.2017 11:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Действия администрации Twitter говорят о том, что свобода слова на Западе все быстрее теряет свою ценность, отметил в беседе на
© Sputnik/ Александр Кряжев
"На самом деле, ценностью там является формирование общественного мнения в том ключе, который необходим владельцам медиа-холдингов и средств массовой информации. В данном ключе очевидно, что RT и Sputnik набрали достаточно большой авторитет среди западных граждан, и в этой ситуации их влияние посчитали опасным, поэтому и исключили рекламу в Twitter", — сказал Безпалько.
По словам эксперта, блокировка рекламы аккаунтов в Twitter, в первую очередь, свидетельствует о том, что RT и Sputnik являются очень эффективными средствами мягкой силы и эффективными СМИ.
Комментарий политического эксперта, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Политический эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько комментирует блокировку рекламы в Twitter аккаунтов RT и Sputnik.
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