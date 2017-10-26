ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безпалько: блокировка рекламы RT и Sputnik — это признание их силы

27.10.2017 11:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Действия администрации Twitter говорят о том, что свобода слова на Западе все быстрее теряет свою ценность, отметил в беседе на радио Sputnik заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Безпалько: блокировка рекламы RT и Sputnik — это признание их силы
© Sputnik/ Александр Кряжев
Прощай, Twitter: ответная реакция на блокировку рекламы RT и Sputnik

"На самом деле, ценностью там является формирование общественного мнения в том ключе, который необходим владельцам медиа-холдингов и средств массовой информации. В данном ключе очевидно, что RT и  Sputnik набрали достаточно большой авторитет среди западных граждан, и в этой ситуации их влияние посчитали опасным, поэтому и исключили рекламу в Twitter", — сказал Безпалько.

По словам эксперта, блокировка рекламы аккаунтов в Twitter, в первую очередь, свидетельствует о том, что RT и Sputnik являются очень эффективными средствами мягкой силы и эффективными СМИ.

Реклама аккаунтов RT и Sputnik запрещена в Twitter >>

Комментарий политического эксперта, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько комментирует блокировку рекламы в Twitter аккаунтов RT и Sputnik.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Встреча с авторами проекта "Война за память"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика