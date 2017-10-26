Безпалько: блокировка рекламы RT и Sputnik — это признание их силы

Действия администрации Twitter говорят о том, что свобода слова на Западе все быстрее теряет свою ценность, отметил в беседе на радио Sputnik заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"На самом деле, ценностью там является формирование общественного мнения в том ключе, который необходим владельцам медиа-холдингов и средств массовой информации. В данном ключе очевидно, что RT и Sputnik набрали достаточно большой авторитет среди западных граждан, и в этой ситуации их влияние посчитали опасным, поэтому и исключили рекламу в Twitter", — сказал Безпалько.

По словам эксперта, блокировка рекламы аккаунтов в Twitter, в первую очередь, свидетельствует о том, что RT и Sputnik являются очень эффективными средствами мягкой силы и эффективными СМИ.

Реклама аккаунтов RT и Sputnik запрещена в Twitter >>



Комментарий политического эксперта, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько слушайте на радио Sputnik Беларусь.