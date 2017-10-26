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Встреча с авторами проекта "Война за память"
27.10.2017 11:24 — Разное | Sputnik Беларусь
С 31 октября по 2 ноября зрители "Беларусь 1" смогут в эфире следить за журналистским расследованием, которое съемочная группа провела на территории Польши, Чехии, Австрии и Словении. Авторы проекта рассуждают на острые и злободневные темы, среди которых – утрата человеческих ценностей, переписывание истории, неуважение к исторической памяти и к подвигу воина-освободителя во Второй мировой войне.
Подробнее об изначальной идее проекта, о съемках фильма и своих впечатлениях о сохранении памяти погибших воинов Великой Отечественной войны, расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 30 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В понедельник, 30 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами авторов проекта Агентства теленовостей...
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