С 31 октября по 2 ноября зрители "Беларусь 1" смогут в эфире следить за журналистским расследованием, которое съемочная группа провела на территории Польши, Чехии, Австрии и Словении. Авторы проекта рассуждают на острые и злободневные темы, среди которых – утрата человеческих ценностей, переписывание истории, неуважение к исторической памяти и к подвигу воина-освободителя во Второй мировой войне.

Подробнее об изначальной идее проекта, о съемках фильма и своих впечатлениях о сохранении памяти погибших воинов Великой Отечественной войны, расскажут:

автор фильма, журналист АТН Наталья БОРДИЛОВСКАЯ;

инициатор создания фильма, зритель телеканала "Беларусь 1", бывший военнослужащий на пенсии Анатолий КРАСНЫЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 30 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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