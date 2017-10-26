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Белорусов за 3 квартал стало больше на 300 человек

27.10.2017 12:27 — Разное | БДГ  
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Численность белорусов за третий квартал выросла на 300 человек и на 1 октября составила 9 495,8 тыс. человек, но по сравнению с 2016 годом снизилась на 9400.

По состоянию на 1 июля она равнялась 9 млн 495 тысяч 500 человек.

По информации Белстата, численность населения страны составила 9 495,8 тыс. человек, что на 300 человек больше, чем в минувшем квартале. Однако при этом с начала 2017 года Беларусь потеряла 8900 жителей и по отношению с 2016 году - 9400 человек.

Так, на 1 января 2017 года в нашей стране проживало 9 504,7 человек, а по состоянию на 1 октября 2016 года - 9 млн 505 тысяч 200 человек. Получается, что за год численность снизилась на 9400 человек, а с начала нынешнего года - на 8900.

В Белстате сообщают, что с начала года в стране зарегистрировано 53 207 браков. Официально расторгнуто 23 138 браков.

Белстат напоминает, что Беларусь находится на 92-м месте в мире по количеству проживающих на территории государства человек, на 17-ом в Европе и на 6-м среди стран СНГ.

 
 
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Численность белорусов за третий квартал выросла на 300 человек и на 1 октября составила 9 495,8 тыс. человек, но по сравнению с 2016 годом снизилась на 9400. По состоянию на...

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