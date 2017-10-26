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Глава Пентагона пообещал лишить КНДР ядерного оружия

27.10.2017 12:33 — Разное | Ежедневник  
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Глава Пентагона пообещал лишить КНДР ядерного оружия

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не хотят войны, однако надеются на отказ Северной Кореи от ядерного оружия.

"Наша цель – не война, а, скорее, полная, проверенная и необратимая денуклеаризации Корейского полуострова", – заявил Мэттис во время пребывания в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

Министр обороны также призвал лидера КНДР Ким Чен Ына остановить провокации и угрозы, а также запугивания катастрофами.

Сегодня, 27 октября, министр обороны США Джеймс Мэттис в сопровождении командиров объединенной зоны безопасности США и Южной Кореи прибыл в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей в ходе первого дня визита на Корейский полуостров.

Также несколько дней назад США расширили санкции против Северной Кореи, внеся в санкционный список еще семерых граждан и трех юридических лиц с КНДР. Сообщается, что санкции были введены в том числе против главы департамента военной безопасности КНДР, министра труда и дипломата, сообщает newsrbk.ru

 
 
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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не хотят войны, однако надеются на отказ Северной Кореи от ядерного оружия.

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