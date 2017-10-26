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МЧС: мебельный цех в Гродно ночью тушили 9 пожарных расчетов
27.10.2017 13:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Кровля одноэтажного здания размерами 20 на 60 метров и высотой 8 метров была полностью объята пламенем, рассказала представитель МЧС.
"На то, чтобы справиться с пожаром, 9-ти пожарным расчетам потребовалось около часа. Огнеборцы смогли защитить от уничтожения пламенем расположенный рядом аналогичный цех и недавно построенный трехэтажное здание", — сообщила Живолевская.
В результате пожара уничтожена кровля на площади 1200 квадратных метров и находящееся внутри имущество. Пострадавших людей нет, подчеркнула представитель МЧС.
Сейчас для установления обстоятельств и причин происшествия назначены пожарно-техническая и ряд других экспертиз. Спасатели рассматривают 2 основные версии- поджог и короткое замыкание электропроводки.
Комментарий официального представителя Гродненского областного управления МЧС Натальи Живолевской слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Основные версии причин пожара — поджог и короткое замыкание электропроводки, рассказала радио Sputnik Беларусь официальный представитель Гродненского областного...
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