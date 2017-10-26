ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС: мебельный цех в Гродно ночью тушили 9 пожарных расчетов

27.10.2017 13:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Сообщение о пожаре по улице Веселой в областном центре гродненские спасатели приняли в ночь на пятницу. Первые пожарные расчеты прибыли на место через 2 минуты после вызова и приступили к ликвидации открытого горения в цехе по производству мебели.

МЧС: мебельный цех в Гродно ночью тушили 9 пожарных расчетов
© Фото: УВД Миноблисполкома
Операция "П": завмаг устроила пожар, чтобы скрыть большую недостачу

Кровля одноэтажного здания размерами 20 на 60 метров и высотой 8 метров была полностью объята пламенем, рассказала представитель МЧС.

"На то, чтобы справиться с пожаром, 9-ти пожарным расчетам потребовалось около часа. Огнеборцы смогли защитить от уничтожения пламенем расположенный рядом аналогичный цех и недавно построенный трехэтажное здание", — сообщила Живолевская.

В результате пожара уничтожена кровля на площади 1200 квадратных метров и находящееся внутри имущество. Пострадавших людей нет, подчеркнула представитель МЧС.

Сейчас для установления обстоятельств и причин происшествия назначены пожарно-техническая и ряд других экспертиз. Спасатели рассматривают 2 основные версии- поджог и короткое замыкание электропроводки.

Комментарий официального представителя Гродненского областного управления МЧС Натальи Живолевской слушайте на радио  Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основные версии причин пожара — поджог и короткое замыкание электропроводки, рассказала радио Sputnik Беларусь официальный представитель Гродненского областного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минтранс ответил, почему "МКАД-2 такая безжизненная": "Трассу оценили международные перевозчики"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика