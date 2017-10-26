МЧС: мебельный цех в Гродно ночью тушили 9 пожарных расчетов

Сообщение о пожаре по улице Веселой в областном центре гродненские спасатели приняли в ночь на пятницу . Первые пожарные расчеты прибыли на место через 2 минуты после вызова и приступили к ликвидации открытого горения в цехе по производству мебели.

Кровля одноэтажного здания размерами 20 на 60 метров и высотой 8 метров была полностью объята пламенем, рассказала представитель МЧС.

"На то, чтобы справиться с пожаром, 9-ти пожарным расчетам потребовалось около часа. Огнеборцы смогли защитить от уничтожения пламенем расположенный рядом аналогичный цех и недавно построенный трехэтажное здание", — сообщила Живолевская.

В результате пожара уничтожена кровля на площади 1200 квадратных метров и находящееся внутри имущество. Пострадавших людей нет, подчеркнула представитель МЧС.

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Сейчас для установления обстоятельств и причин происшествия назначены пожарно-техническая и ряд других экспертиз. Спасатели рассматривают 2 основные версии- поджог и короткое замыкание электропроводки.

Комментарий официального представителя Гродненского областного управления МЧС Натальи Живолевской слушайте на радио Sputnik Беларусь.