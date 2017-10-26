Шойгу заявил об обострении на границе России и стран НАТО

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Размещение в Прибалтике и Польше батальонных групп НАТО и многочисленных учений, проводимых странами альянса обстановка у западной границы России, вызывает опасение у министра обороны РФ Сергей Шойгу.

"Прежде всего, хочу отметить, что военно-политическая обстановка у наших западных рубежей остаётся напряженной и имеет тенденцию к обострению", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Он напомнил, что в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации сухопутных войск США. Продолжается развертывание элементов ПРО США. Кроме того, Литва закупает норвежские системы ПВО средней дальности NASAMS за 110 миллионов евро. А в Риге 24 – 26 октября прошли учения Baltic Host, целью которых былая проверка процедуры принятия сил НАТО на территории стран Балтийского региона. В основе маневров – выдуманный сценарий эскалации регионального кризиса. Участвуют вооруженные силы стран Балтии и представители подразделений НАТО, дислоцированные в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Словакии и Венгрии. в ноябре США перебросят в Латвию 76 вертолетов Black Hawk, Apache и Chinook. Техника будет доставлена из Техаса в Прибалтику по морю. Параллельно Пентагон окапывается в Молдове, нацеливает Киев на совместимость ВСУ с силами стран альянса к 2020 году.

"Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооружённых сил стран — членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений", — отметил Шойгу.

Истерика для прикрытия

Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов.

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко по итогам заседания по итогам встречи заявил, что вокруг учений "Запад-2017" в НАТО была развернута мощная пропагандистская кампания, под прикрытием которой альянс занимался наращиванием своих сил в Восточной Европе.

НАТО усомнилось в том, что войска РФ остались в РБ после "Запада-2017">>

"По итогам учений имеем: российских войск в Беларуси нет, а вот американских войск в Восточной Европе стало больше в два, а возможно и в четыре раза", — сказал Грушко. Он напомнил, что к настоящему времени НАТО "усилила свое присутствие в Восточной Европе четырьмя батальонными группами, развернула одну бронетанковую и одну авиационную бригады США, а также обеспечила складирование в регионе оружия, достаточного для развертывания еще одной бригады".

"За дымовой завесой демонизации учений "Запад" как-то прошли незамеченными многонациональные учения "Аврора" на территории Швеции и учения в Польше, где отрабатывались, в том числе оборонительные, контрнаступательные и наступательные задачи", — сказал он.

В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Балтийской регионе, ни где бы то ни было еще. При этом Россия считает угрозой дополнительную инфраструктуру НАТО у ее границ и обещает предпринять ответные меры.

В сложившейся обстановке Россия реализует комплекс мер по нейтрализации возникающих вызовов и угроз. В соответствии с планом деятельности совершенствуется боевой состав войск Западного военного округа, система их базирования, констатировал министр.

Глава Минобороны проинформировал, что войска Западного военного округа до конца 2017 года получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для ее хранения и обслуживания.

Кроме того, в ближайшее время на оснащение Вооруженных сил начнут поступать комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами, способными решать не только разведывательные, но и ударные задачи.