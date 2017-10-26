Кобяков обсудил с Ханом взаимодействие Беларуси и ЕС

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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков встретился с Европейским комиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

Хан заявил о готовности начать экспертную работу по формированию основных элементов всеобъемлющего соглашения о взаимодействии Беларуси и Европейского союза.Также были затронуты вопросы взаимодействия Беларуси с Международным валютным фондом, в том числе, какую помощь европейские институты могли бы оказать в продвижении этих переговоров. Йоханнес Хан выразил готовность от имени Евросоюза оказывать содействие Беларуси в проведении экономических преобразований и создании новых рабочих мест. Говоря о подготовке к саммиту "Восточного партнерства", еврокомиссар подчеркнул, что Беларусь сегодня является единственным из шести стабильным государством, на территории которого нет ни одного конфликта. И это очень высоко ценят в ЕС, передает belta.by.