Калинин раскритиковал неповоротливость исполкомов в вопросе адресных субсидий

Средства для адресного субсидирования жилья используются недостаточно быстро и эффективно.

Об этом заявил сегодня вице-премьер Анатолий Калинин, выступая на совместном заседании двух палат белорусского парламента.

Калинин напомнил, что в 2017 году Александр Лукашенко поддержал инициативу правительства о внедрении нового механизма кредитования жилья за счет ресурсов широкого круга коммерческих банков, под коммерческий кредит (в пределах 14-15%).

В соответствии с данной инициативой, гражданам должна выделяться адресная господдержка в виде субсидий, направленных на погашение части процентов по кредиту.

По словам Калинина, за прошедшие 1,5 месяца освоено только 5% от предусмотренных 209 млн. белорусских рублей.

Вице-премьер отмечает, что главными причинами такой ситуации стали неразворотливость исполкомов, отсутствие необходимой разъяснительной работы с гражданами. Он привел в пример Минск и Минскую область, где до сих пор не заключено ни одного договора.

Напомним, указ №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» был подписан 4 июля Александром Лукашенко.

«В дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – государственные адресные субсидии», – сообщили тогда в пресс-службе президента.

Государственные субсидии, согласно новому указу, должны будут покрывать часть процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным в любом коммерческом банке. Многодетным и молодым семьям, а также детям-сиротам субсидия позволит погасить и часть основного долга.

Вместе с принятием указа №240 отменялся указ №585, дающий право молодым и многодетным семьям получать госдотации, однако власти позднее признали , что отмена его была преждевременной.