Конюк: у молодежи прошла мода на наркотики

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк отметил важность совместных усилий генпрокуратур Беларуси и России в вопросах борьбы с наркотрафиком. Об этом он заявил, открывая заседание объединенной коллегии надзорных ведомств двух стран, которое проходит в пятницу в Минске.

"С проблемой распространения наркотиков мы должны бороться совместными усилиями", — заявил Конюк.

По его словам, угроза распространения наркотиков и наркопрестпуность остается проблемой, в том числе "и из-за ситуации на Украине".

При этом он подчеркнул, что в Беларуси в последние несколько лет ситуацию с распространением наркотиков и психотропных веществ удалось переломить, изменилась структура потребления наркотиков. Если ранее 90% употребляемых наркотиков составляли спайсы, то сейчас это марихуана, гашиш, психотропные вещества.

"Среди молодежи перестало быть модным употреблять наркотики, это стало уделом маргиналов,"- сказал генпрокурор.

В свою очередь генеральный прокурор России Юрий Чайка, заметил, что отсутствие границ между двумя государствами упрощает экономические связи, но существенно усложняет работу правоохранительных органов по выявлению каналов наркотрафика.