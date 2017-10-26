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Конюк: у молодежи прошла мода на наркотики

27.10.2017 13:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк отметил важность совместных усилий генпрокуратур Беларуси и России в вопросах борьбы с наркотрафиком. Об этом он заявил, открывая заседание объединенной коллегии надзорных ведомств двух стран, которое проходит в пятницу в Минске.

Конюк: у молодежи прошла мода на наркотики
© Pixabay
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"С проблемой распространения наркотиков мы должны бороться совместными усилиями", — заявил Конюк.

По его словам, угроза распространения наркотиков и наркопрестпуность остается проблемой, в том числе "и из-за ситуации на Украине".

При этом он подчеркнул, что в Беларуси в последние несколько лет ситуацию с распространением наркотиков и психотропных веществ удалось переломить, изменилась структура потребления наркотиков. Если ранее 90% употребляемых наркотиков составляли спайсы, то сейчас это марихуана, гашиш, психотропные вещества.

"Среди молодежи перестало быть модным употреблять наркотики, это стало уделом маргиналов,"- сказал генпрокурор.

В свою очередь генеральный прокурор России Юрий Чайка, заметил, что отсутствие границ между двумя государствами упрощает экономические связи, но существенно усложняет работу правоохранительных органов по выявлению каналов наркотрафика.

 
Теги: Минск
 
 
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тсутствие границ между двумя государствами упрощает экономические связи, но усложняет работу правоохранительных органов по противодействию наркотрафику.

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