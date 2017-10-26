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Шатров: документы об убийстве Кеннеди — это отвлекающий маневр

27.10.2017 14:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Американские власти рассекретили новую партию документов, касающихся убийства президента США Джона Кеннеди.  26 октября 2017 года достоянием общественности стал 2891 документ, ранее некоторые их этих бумаг были недоступны вовсе, некоторые публиковались лишь частично.

Шатров: документы об убийстве Кеннеди — это отвлекающий маневр
© Sputnik/ Максим Блинов
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Еще в 1992 году американским Конгрессом было принято решение о том, что данные по убийству Кеннеди должны стать достоянием общественности не позднее 26 октября 2017 года.

Накануне, 26 октября, президент США Дональд Трамп сделал запись в своем Twitter-аккаунте: "Долгожданная публикация материалов по Кеннеди будет уже завтра! Очень занимательно".

Политолог Игорь Шатров в беседе на радио Sputnik отметил, что нынешняя публикация засекреченных документов для широких масс нужна, в первую очередь, для отвлечения внимания от более насущных проблем.

"Это акция, которая сейчас очень необходима американским политикам для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации неопределенности во внешней политике, от некоторых внутренних проблем. Ведь тема убийства Кеннеди — это часть американского мейнстрима все эти годы. Это та загадка, которая стала основой многих социологических теорий, используется в огромном количестве фильмов и других произведений американской культуры", — говорит политолог.

Комментарий политолога Игоря Шатрова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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Политолог Игорь Шатров прокомментировал Sputnik, почему именно сейчас в США рассекречены почти 3 тысячи документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963...

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