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Бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск - Носкевич

27.10.2017 14:14 — Разное | БелТА  
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Бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск - Носкевич

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета...

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