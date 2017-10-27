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Бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск - Носкевич
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета...
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