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Жарко: Подготовка спортивного резерва и тренерских кадров является одной из главных задач БГУФК

27.10.2017 14:20 — Разное | Ежедневник  
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Жарко: Подготовка спортивного резерва и тренерских кадров является одной из главных задач БГУФК

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Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на открытии международной научно-практической конференции "Система подготовки спортивного резерва" в БГУФК.

Белорусский государственный университет физической культуры отмечает 80-летие. В эти дни в его стенах проходят мероприятия, связанные с юбилеем вуза. Одно из основных – международная научно-практическая конференция «Система подготовки спортивного резерва», сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.

«В летопись белорусского и мирового спорта вписали свои победы и имена многие студенты и выпускники университета, успехами которых мы очень гордимся»,– подчеркнул вице-премьер. Он также отметил, что выпускниками университета являются и замечательные тренеры, которые подняли развитие своего спорта на высшую ступень. Такие как Александр Васильевич Медведь, Ирина Юрьевна Лепарская, Николай Иванович Козеко и многие другие. «Именно тренер является основным в подготовке спортсмена и стоит практически за каждым спортивным достижением», – сказал Василий Жарко.

 Министр спорта и туризма Александр Шамко отметил, что конференции, посвященные работе со спортивным резервом, планируется проводить раз в два года. На них тренеры из разных стран в открытом диалоге смогут почерпнуть друг у друга новые интересные практические идеи, яркие научно-методические разработки.

 
 
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Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на открытии международной научно-практической конференции "Система подготовки...

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