Бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск - Носкевич

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмен Юрий Аверьянов объявлен в международный розыск. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В международный розыск объявлен бизнесмен Аверьянов. Действительно, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.243 УК Беларуси. Речь идет об уклонении от уплаты налогов", - заявил председатель Следственного комитета.

"Там было несколько фирм, несколько дел, которые объединены в одно производство, и окончательная сумма пока еще не сверстана. Расследование дела сейчас в самом разгаре", - добавил Иван Носкевич. По его словам, дело находится в производстве главного следственного управления Следственного комитета.-0-