Популярный российский музыкант Дмитрий Маликов выпустил клип под названием "Император твиттера" и буквально взорвал интернет.

В видеоролике много графики, иконок соцсетей и женщин с "Оливье". В песне Дмитрий констатирует, что мамы подростков "читают его ночью, довязав детям пуловеры", а в припеве много раз повторяет, что он Император Твиттера.

Пользователи в YouTube активно комментируют новую работу Маликова, подчеркивая, что "клип сильный, а Димон красавчег".

Анонсируя клип в своем Twitter, исполнитель призвал ставить "майлики" и оставил хэштег #императортвиттера.