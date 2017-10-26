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Дмитрий Маликов провозгласил себя "Императором Твиттера"
27.10.2017 15:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Популярный российский музыкант Дмитрий Маликов выпустил клип под названием "Император твиттера" и буквально взорвал интернет.
В видеоролике много графики, иконок соцсетей и женщин с "Оливье". В песне Дмитрий констатирует, что мамы подростков "читают его ночью, довязав детям пуловеры", а в припеве много раз повторяет, что он Император Твиттера.
Пользователи в YouTube активно комментируют новую работу Маликова, подчеркивая, что "клип сильный, а Димон красавчег".
Анонсируя клип в своем Twitter, исполнитель призвал ставить "майлики" и оставил хэштег #императортвиттера.
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