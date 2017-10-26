ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Калинин назвал уровень инфляции в Беларуси «историческим минимумом»

27.10.2017 15:43 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Инфляция в Беларуси достигла исторического минимума и составляет 2,7% за 9 месяцев нынешнего года при годовом прогнозе в 9%.

Об этом заявил 27 октября вице-премьер Анатолий Калинин на совместном заседании палат белорусского парламента. «Это минимальный показатель за всю историю суверенной Беларуси», - подчеркнул он.

По его словам, в стране нормально функционирует внутренний валютный рынок, дешевеют кредиты для реального сектора экономики. Так, в сентябре средняя процентная ставка по новым кредитам составила для юрлиц 12,3% и физлиц 12,1% годовых. Ставка рефинансирования достигла 11%.

Кроме того, объемы промышленного производства выросли на 6,1%, а чистая прибыль в промышленности составила 2,6 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Снизилась также доля убыточных организаций. Запасы готовой продукции составили 60% к среднемесячному объему производства, что является самым низким уровнем за пять лет. В сельском хозяйстве прирост составил 1,7%, в том числе в животноводстве – 2,2%.

При этом Анатолий Калинин отметил, что отстает производство продуктов нефтепереработки, где темп роста составляет 87,6%. Такую ситуацию он объяснил сокрщением поставок российской нефти на белорусские НПЗ в начале года. Отставание постепенно сокращается, сказал вице-премьер.

В марте 2017 года индекс потребительских цен по отношению к февралю вырос на 0,3%, по сравнению с декабрем 2016-го — на 1,7%. В январе цены выросли на 0,9%, феврале — на 0,5%

Продовольственные товары за год (с марта 2016 по март 2017) подорожали на 8,6%, непродовольственные за такой же период стали дороже на 5,1%, а услуги выросли в цене на 9,3%. Последние демонстрируют наиболее активный рост и в сравнении с прошлым месяцем: за месяц (с февраля по март) они подорожали на 1,2%.

Нацбанк 18 октября в восьмой раз снизил ставку рефинансирования. Это указывает на позитивные процессы в белорусской экономике, считают эксперты. Благодаря снижению ставки кредиты для жителей страны станут дешевле, новые возможности получит и бизнес.

«Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», — пояснили в Нацбанке.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инфляция в Беларуси достигла исторического минимума и составляет 2,7% за 9 месяцев нынешнего года при годовом прогнозе в 9%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Зарплаты чиновников госуправления демонстрируют рекордный рост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика