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Калинин назвал уровень инфляции в Беларуси «историческим минимумом»
Инфляция в Беларуси достигла исторического минимума и составляет 2,7% за 9 месяцев нынешнего года при годовом прогнозе в 9%.
Об этом заявил 27 октября вице-премьер Анатолий Калинин на совместном заседании палат белорусского парламента. «Это минимальный показатель за всю историю суверенной Беларуси», - подчеркнул он.
По его словам, в стране нормально функционирует внутренний валютный рынок, дешевеют кредиты для реального сектора экономики. Так, в сентябре средняя процентная ставка по новым кредитам составила для юрлиц 12,3% и физлиц 12,1% годовых. Ставка рефинансирования достигла 11%.
Кроме того, объемы промышленного производства выросли на 6,1%, а чистая прибыль в промышленности составила 2,6 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Снизилась также доля убыточных организаций. Запасы готовой продукции составили 60% к среднемесячному объему производства, что является самым низким уровнем за пять лет. В сельском хозяйстве прирост составил 1,7%, в том числе в животноводстве – 2,2%.
При этом Анатолий Калинин отметил, что отстает производство продуктов нефтепереработки, где темп роста составляет 87,6%. Такую ситуацию он объяснил сокрщением поставок российской нефти на белорусские НПЗ в начале года. Отставание постепенно сокращается, сказал вице-премьер.
В марте 2017 года индекс потребительских цен по отношению к февралю вырос на 0,3%, по сравнению с декабрем 2016-го — на 1,7%. В январе цены выросли на 0,9%, феврале — на 0,5%
Продовольственные товары за год (с марта 2016 по март 2017) подорожали на 8,6%, непродовольственные за такой же период стали дороже на 5,1%, а услуги выросли в цене на 9,3%. Последние демонстрируют наиболее активный рост и в сравнении с прошлым месяцем: за месяц (с февраля по март) они подорожали на 1,2%.
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«Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», —
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Инфляция в Беларуси достигла исторического минимума и составляет 2,7% за 9 месяцев нынешнего года при годовом прогнозе в 9%.
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