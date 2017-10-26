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Парк высоких технологий проводит конференцию Smart Taler
27.10.2017 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Парк высоких технологий проводит ежегодную конференцию Smart Taler. Стать участником мероприятия, которой пройдет 25 ноября, сможет каждый,
© Фото: Парк высоких технологий
Конференция Smart Taler
Тематики конференции:
Какое будущее у биткоина и эфира, перспективен ли блокчейн в финансовой сфере Беларуси, какие актуальные направления сейчас в e-commerce и как не стать жертвой при совершении онлайн-платежей? Про это и многое другое расскажут эксперты из финансовой сферы:
Спешите
Организаторами конференции Smart Taler 2017 выступают
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В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий 25 ноября пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017.
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