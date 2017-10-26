Парк высоких технологий проводит конференцию Smart Taler

Парк высоких технологий проводит ежегодную конференцию Smart Taler. Стать участником мероприятия, которой пройдет 25 ноября, сможет каждый, бесплатная регистрация открыта на сайте мероприятия.



© Фото: Парк высоких технологий Конференция Smart Taler

Тематики конференции:

Блокчейн в финансовой сфере: от гипотез к практическому применению;

Использование современных финансовых технологий в малом и среднем бизнесе;

Использование финансовых технологий физическими и юридическими лицами;

Криптовалюты: какое будущее у биткоина и эфира?

Чем белорусский fintech отличается от зарубежного?

Новые финансовые технологии и новые вызовы безопасности;

Облачные решения в fintech и другие.

Какое будущее у биткоина и эфира, перспективен ли блокчейн в финансовой сфере Беларуси, какие актуальные направления сейчас в e-commerce и как не стать жертвой при совершении онлайн-платежей? Про это и многое другое расскажут эксперты из финансовой сферы:

Андрей Филон, старший инвестиционный менеджер "Зубр Капитал";

Сергей Лазюк, директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка;

Александр Жмур, руководитель группы по работе с партнерами в СНГ компании ESET;

Егор Цыганок, региональный менеджер "Яндекс" в Беларуси;

Роберт Ермаков, сооснователь и директор сервиса "Экспресс Платежи".

Спешите зарегистрироваться , количество бесплатных мест ограничено. Начало регистрации участников — 9:00.

Организаторами конференции Smart Taler 2017 выступают Парк высоких технологий и старейший белорусский IT-портал KV.by .