ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парк высоких технологий проводит конференцию Smart Taler

27.10.2017 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Парк высоких технологий проводит ежегодную конференцию Smart Taler. Стать участником мероприятия, которой пройдет 25 ноября, сможет каждый, бесплатная регистрация открыта на сайте мероприятия.

Парк высоких технологий проводит конференцию Smart Taler
© Фото: Парк высоких технологий
Конференция Smart Taler

Тематики конференции:

  • Блокчейн в финансовой сфере: от гипотез к практическому применению;
  • Использование современных финансовых технологий в малом и среднем бизнесе;
  • Использование финансовых технологий физическими и юридическими лицами;
  • Криптовалюты: какое будущее у биткоина и эфира?
  • Чем белорусский fintech отличается от зарубежного?
  • Новые финансовые технологии и новые вызовы безопасности;
  • Облачные решения в fintech и другие.

Какое будущее у биткоина и эфира, перспективен ли блокчейн в финансовой сфере Беларуси, какие актуальные направления сейчас в e-commerce и как не стать жертвой при совершении онлайн-платежей?  Про это  и многое другое расскажут эксперты из финансовой сферы:

  • Андрей Филон, старший инвестиционный менеджер "Зубр Капитал";
  • Сергей Лазюк, директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка;
  • Александр Жмур, руководитель группы по работе с партнерами в СНГ компании ESET;
  • Егор Цыганок, региональный менеджер "Яндекс" в Беларуси;
  • Роберт Ермаков, сооснователь и директор сервиса "Экспресс Платежи".

Спешите зарегистрироваться, количество бесплатных мест ограничено. Начало регистрации участников — 9:00.

Организаторами конференции Smart Taler 2017 выступают Парк высоких технологий и старейший белорусский IT-портал KV.by.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий 25 ноября пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Обладательница Кубка мира-2015/16 пропустит начало сезона и может не поехать на Олимпиаду-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика