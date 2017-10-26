Когда речь идет об исторических персонах, они не могут быть полностью положительными. У каждого в жизни что-то бывает, у кого-то больше грехов, у кого-то меньше, но почему-то многие до сих пор не могут себе этого уяснить, отметил историк, писатель, общественный деятель Армен Гаспарян в беседе на радио Sputnik .

"Люди, которые за "Матильду", могли бы сначала ознакомиться с книгой того же Ольденбурга "Царствование Николая II" для промывки собственных мозгов. А люди, которые против "Матильды", могли бы сначала ознакомиться с ее собственными воспоминаниями и заодно уложить в головах, что эти воспоминания писались в эмиграции. Была эпоха, когда многие свидетели этих событий были еще живы. И если они не критиковали Матильду, даже находясь в обществе ревнителей памяти Николая, то, наверное, на то были свои причины", — рассказал Гаспарян.

Еще один момент, популярный к обсуждению в связи с выходом фильма, — это персона главной героини, которая сама по себе вызывает бурные споры и дискуссии, отметил собеседник.

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Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" title="Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" class=""> © Sputnik/ Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя

"Говорят, вот чего вот взяли балерину, у нас там были какие-то другие великие женщины, надо было снимать фильм о них. Я могу сказать, что если бы кому-то пришла в голову мысль снять, например, историю Александры Коллонтай, истерика в обществе была бы намного большей", — сказал историк.

Как ранее сообщал Sputnik, фильм "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя, который еще до показа многие назвали самой скандальной картиной года, вышел в широкий прокат в четверг 26 октября. Показы картины в областных городах Беларуси прошли без инцидентов .

Фрагмент беседы с историком, писателем, общественным деятелем Арменом Гаспаряном слушайте на радио Sputnik Беларусь.