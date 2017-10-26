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Чайка: отсутствие погранконтроля с РБ мешает бороться с наркотрафиком

27.10.2017 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает, что отсутствие пограничного контроля на белорусско-российской границе мешает успешной борьбе правоохранительных органов с наркотрафиком.

В Минске прошло заседание объединенной коллегии надзорных ведомств Беларуси и России, на котором обсуждались вопросы борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Чайка: отсутствие погранконтроля с РБ мешает бороться с наркотрафиком
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Генпрокуратура РФ прокомментировала пограничные посты на границе с РБ

"Среди факторов, снижающих эффективность совместных мероприятий, отсутствие пограничного контроля, таможенного декларирования для граждан Союзного государства, а также возможность свободного перемещения товаров в рамках Союзного государства", — заявил Чайка в ходе заседания коллегии, которая прошла в "Президент-Отеле" в Минске.

При этом российский генпрокурор признал, эти факторы являются положительными для экономического сотрудничества двух стран.

"Но это, по его словам, затрудняет работу правоохранительных органов по пресечению наркотрафика.

Чайка заявил о том, что Минску и Москве необходимо выработать четкий алгоритм взаимодействия при оперативном отслеживании так называемых международных поставок наркотиков и психотропов.

По его словам, зачастую получается так, что задерживаются исполнители и курьеры, а не организаторы транзита наркотиков. Российский генпрокурор подчеркнул, что наркотрафикеры в своей преступной деятельности активно используют информационно-коммуникационные технологии. По его словам, наркотики, психотропы все чаще распространяются бесконтактным способом — делают так называемые закладки, производят оплату через электронные кошельки.

В свою очередь генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк также подчеркнул, что отсутствие оформленной наземной границы между двумя странами требует особого формата сотрудничества между правоохранительными органами РБ и РФ.

По его словам, в этой ситуации нужны согласованные действия, чтобы максимально минимизировать вред, который причиняет незаконный оборот наркотиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Генпрокурор Беларуси уверен, что отсутствие оформленной наземной границы между двумя странами требует особого формата сотрудничества между правоохранительными...

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