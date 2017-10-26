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Наши в Сочи: что делали белорусы на Фестивале молодежи и студентов
Белорусская делегация вернулась с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 300 человек — молодые специалисты, студенты, участники различных общественных объединений — на протяжении недели представляли нашу страну на крупнейшем молодежном форуме планеты. А еще — посещали выступления и лекции известных представителей мировой культуры, искусства, науки, политики, моделировали вероятное будущее человечества и общались со своими сверстниками со всего мира.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Сочи (Россия) с 14 по 22 октября нынешнего года. Его участниками стали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Программа форума была насыщенной и разнообразной: круглые столы сменялись спортивными мероприятиями, а панельные дискуссии — концертами популярных исполнителей. Особенностью фестиваля стала мощная научно-образовательная программа с фантастическим составом спикеров: в их число вошли мотивационный оратор
Мы поговорили с двумя представителями многочисленной белорусской делегации, чтобы узнать, чем запомнился им фестиваль и в чем заключалось их участие в нем.
Дмитрий Куничников — студент БГУИР. Буквально с первого курса университета Дмитрий активно влился в деятельность студенческих отрядов, а уже в 2016 году впервые примерил на себя роль командира студотряда — причем не где-нибудь, а на одной из самых ответственных стройплощадок страны: Белорусской АЭС в Островце. В тот год его отряд занял второе место в соревновании за звание лучшего, а сам Дима был удостоен второго места как лучший командир. И в Сочи Дмитрий Куничников приехал именно затем, чтобы знакомить гостей стенда Республики Беларусь на фестивале с этим движением — для многих гостей фестиваля весьма экзотическим.
— Приходилось много объяснять, что такое студотряды, как они работают и зачем вообще это нужно. Многие соглашались, что для студентов это отличная возможность заработать на каникулах, но даже не подозревали о том, что на самом деле это не только работа, а особый образ жизни, где есть место многим другим интересным занятиям — начиная соревнованиями, творческими конкурсами и заканчивая возможностью изучить что-то новое, сделать что-то полезное, расширить круг общения и получить новый опыт, который наверняка пригодится в жизни.
По словам Дмитрия, белорусский стенд в целом и тема студотрядов в частности привлекли к себе много внимания, и он рад, что смог «заразить» интересом к этому явлению даже тех, кто изначально был настроен скептически:
— Один студент из Франции поначалу просто не мог взять в толк, зачем вообще кому-то работать на каникулах вместо того, чтобы отдыхать. А потом загорелся настолько, что несколько раз подбегал за дополнительной информацией и контактами.
Пока Дмитрий рассказывал гостям фестиваля о настоящем, еще одна участница от Беларуси, Светлана Щепта, моделировала будущее. Молодой специалист отдела учета и комплектации оборудования УКС Белорусской АЭС приняла участие в работе научно-образовательной программы «Индустрия будущего», стратегическим партнером которой выступала Госкорпорация «Росатом». Около 2000 молодых профессионалов из 99 стран мира работали над коллективным видением позитивного будущего. Совместно с экспертами они анализировали современные вызовы и тренды и пытались спрогнозировать, как может измениться жизнь человека в ближайшие десятилетия. Идея Светланы и четырех ее товарищей по команде из разных стран заключалась в том, как с самого раннего детства распознать склонности и таланты ребенка, чтобы определить идеально подходящую для него профессию.
— Многое из того, что в начале прошлого века служило сюжетом для фантастических произведений, сегодня уже давно стало реальностью: люди общаются друг с другом на расстоянии, умеют пересаживать органы и многое другое. Так что было очень интересно попробовать сгенерировать и обосновать собственные идеи, которые могли бы принести пользу человечеству, пусть даже и в отдаленном будущем — через 50-60 лет. Каждый из нас получил уникальный опыт работы в международной команде, ценные навыки презентации своих идей перед экспертами и возможность не только поделиться своими знаниями, но и получить их — в том числе от лучших специалистов в тех или иных отраслях.
Ежедневно все результаты групповой работы автоматически обрабатывались в информационной системе программы «Индустрия будущего», а сами участники каждый вечер голосовали за каждую позицию – таким образом в программе формировались результаты общего выбора молодежи. В итоге была сформулирована декларация молодежи «Индустрии будущего», которая вместе с шестью лучшими инициативами была представлена топ-менеджерам российских корпораций и международным экспертам в последний день работы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
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Белорусская делегация вернулась с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 300 человек — молодые специалисты, студенты, участники различных общественных...
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