Наши в Сочи: что делали белорусы на Фестивале молодежи и студентов

Белорусская делегация вернулась с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 300 человек — молодые специалисты, студенты, участники различных общественных объединений — на протяжении недели представляли нашу страну на крупнейшем молодежном форуме планеты. А еще — посещали выступления и лекции известных представителей мировой культуры, искусства, науки, политики, моделировали вероятное будущее человечества и общались со своими сверстниками со всего мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Сочи (Россия) с 14 по 22 октября нынешнего года. Его участниками стали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Программа форума была насыщенной и разнообразной: круглые столы сменялись спортивными мероприятиями, а панельные дискуссии — концертами популярных исполнителей. Особенностью фестиваля стала мощная научно-образовательная программа с фантастическим составом спикеров: в их число вошли мотивационный оратор Ник Вуйчич, генеральный директор Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) Марко Ламбертини, директор по внешней политике Google Авни Дорон, писатель Фредерик Бегбекдер, генеральный секретарь ФИФА Самуру Фатму и многие другие.

Мы поговорили с двумя представителями многочисленной белорусской делегации, чтобы узнать, чем запомнился им фестиваль и в чем заключалось их участие в нем.

Дмитрий Куничников — студент БГУИР. Буквально с первого курса университета Дмитрий активно влился в деятельность студенческих отрядов, а уже в 2016 году впервые примерил на себя роль командира студотряда — причем не где-нибудь, а на одной из самых ответственных стройплощадок страны: Белорусской АЭС в Островце. В тот год его отряд занял второе место в соревновании за звание лучшего, а сам Дима был удостоен второго места как лучший командир. И в Сочи Дмитрий Куничников приехал именно затем, чтобы знакомить гостей стенда Республики Беларусь на фестивале с этим движением — для многих гостей фестиваля весьма экзотическим.

— Приходилось много объяснять, что такое студотряды, как они работают и зачем вообще это нужно. Многие соглашались, что для студентов это отличная возможность заработать на каникулах, но даже не подозревали о том, что на самом деле это не только работа, а особый образ жизни, где есть место многим другим интересным занятиям — начиная соревнованиями, творческими конкурсами и заканчивая возможностью изучить что-то новое, сделать что-то полезное, расширить круг общения и получить новый опыт, который наверняка пригодится в жизни.

По словам Дмитрия, белорусский стенд в целом и тема студотрядов в частности привлекли к себе много внимания, и он рад, что смог «заразить» интересом к этому явлению даже тех, кто изначально был настроен скептически:

— Один студент из Франции поначалу просто не мог взять в толк, зачем вообще кому-то работать на каникулах вместо того, чтобы отдыхать. А потом загорелся настолько, что несколько раз подбегал за дополнительной информацией и контактами.

Пока Дмитрий рассказывал гостям фестиваля о настоящем, еще одна участница от Беларуси, Светлана Щепта, моделировала будущее. Молодой специалист отдела учета и комплектации оборудования УКС Белорусской АЭС приняла участие в работе научно-образовательной программы «Индустрия будущего», стратегическим партнером которой выступала Госкорпорация «Росатом». Около 2000 молодых профессионалов из 99 стран мира работали над коллективным видением позитивного будущего. Совместно с экспертами они анализировали современные вызовы и тренды и пытались спрогнозировать, как может измениться жизнь человека в ближайшие десятилетия. Идея Светланы и четырех ее товарищей по команде из разных стран заключалась в том, как с самого раннего детства распознать склонности и таланты ребенка, чтобы определить идеально подходящую для него профессию.

— Многое из того, что в начале прошлого века служило сюжетом для фантастических произведений, сегодня уже давно стало реальностью: люди общаются друг с другом на расстоянии, умеют пересаживать органы и многое другое. Так что было очень интересно попробовать сгенерировать и обосновать собственные идеи, которые могли бы принести пользу человечеству, пусть даже и в отдаленном будущем — через 50-60 лет. Каждый из нас получил уникальный опыт работы в международной команде, ценные навыки презентации своих идей перед экспертами и возможность не только поделиться своими знаниями, но и получить их — в том числе от лучших специалистов в тех или иных отраслях.

Ежедневно все результаты групповой работы автоматически обрабатывались в информационной системе программы «Индустрия будущего», а сами участники каждый вечер голосовали за каждую позицию – таким образом в программе формировались результаты общего выбора молодежи. В итоге была сформулирована декларация молодежи «Индустрии будущего», которая вместе с шестью лучшими инициативами была представлена топ-менеджерам российских корпораций и международным экспертам в последний день работы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.