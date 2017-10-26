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Хестанов: как Таможенный кодекс ЕАЭС упростит жизнь бизнесу

27.10.2017 17:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Планируется, что Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, ратифицированный 26 октября Госдумой РФ, вступит в действие с 1 января 2018 года, после соответствующих уведомлений от Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

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Кодекс содержит универсальные нормы, обязательные для всех стран-участниц Союза. В нем определены новые правила перемещения товаров, в том числе, приобретенных в иностранных интернет-магазинах. Меняются правила применения таможенных пошлин, налогов и передвижения грузов через территорию стран-членов союза.

Хестанов: как Таможенный кодекс ЕАЭС упростит жизнь бизнесу
© Sputnik/ Евгений Биятов
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После вступления в силу нового Таможенного кодекса стран ЕАЭС работа таможен будет существенно упрощена, отметил в беседе на радио Sputnik экономический эксперт, советник по макроэкономике генерального директора компании "Открытие-Брокер" Сергей Хестанов.   

"Каких-то радикальных отличий в новом кодексе нет, но проделана очень большая юридическая работа, которая направлена на то, чтобы гармонизировать нормы вновь принятого законодательства, чтобы оно было единым для стран Евразийского экономического союза, поскольку в настоящее время законодательство отличается, и в случае разночтений у бизнеса возникали заметные сложности. Соответственно, принятие единого кодекса практически полностью снимает все возможности так или иначе наказывать бизнес за иногда невольные нарушения", — говорит Хестанов.

Комментарий экономического эксперта, советника по макроэкономике генерального директора компании "Открытие-Брокер" Сергея Хестанова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Экономический эксперт Сергей Хестанов прокомментировал Sputnik, какие изменения в работе таможенных служб ожидаются после вступления в силу Таможенного кодекса...

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