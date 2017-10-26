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Хестанов: как Таможенный кодекс ЕАЭС упростит жизнь бизнесу
27.10.2017 17:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Планируется, что Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, ратифицированный 26 октября Госдумой РФ, вступит в действие с 1 января 2018 года, после соответствующих уведомлений от Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.
Кодекс содержит универсальные нормы, обязательные для всех стран-участниц Союза. В нем определены новые правила перемещения товаров, в том числе, приобретенных в иностранных интернет-магазинах. Меняются правила применения таможенных пошлин, налогов и передвижения грузов через территорию стран-членов союза.
© Sputnik/ Евгений Биятов
После вступления в силу нового Таможенного кодекса стран ЕАЭС работа таможен будет существенно упрощена, отметил в беседе на
"Каких-то радикальных отличий в новом кодексе нет, но проделана очень большая юридическая работа, которая направлена на то, чтобы гармонизировать нормы вновь принятого законодательства, чтобы оно было
Комментарий экономического эксперта, советника по макроэкономике генерального директора компании "Открытие-Брокер" Сергея Хестанова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Экономический эксперт Сергей Хестанов прокомментировал Sputnik, какие изменения в работе таможенных служб ожидаются после вступления в силу Таможенного кодекса...
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