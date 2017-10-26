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Топ-5 лучших российских художников по версии Forbes

27.10.2017 17:11 — Разное | Ежедневник  
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Топ-5 лучших российских художников по версии Forbes

На сайте Forbes опубликован рейтинг российских художников за 2017 год, составленный по результатам аналитического исследования InArt.

Места в рейтинге распределялись в соответствии с продажами ярмарки Cosmoscow-2017 и аукционными продажами за последние 2 года.

Первое место рейтинга занимает Валерий Кошляков, объем продаж которого достигает 147 553 евро. Признание ему принесло умение сочетать классическую живопись с неожиданными материалами.

На втором месте находится Владимир Потапов, с объемом продаж — 117 000 евро. В 2017 году художник вошел в рейтинг топ-100 признанных авторов по версии InArt.

На третьем месте — Виталий Пушницкий. Объем продаж его работ оценивается в 100 000 евро. Пушницкий известен как автор инсталляций, арт-объектов и мультимедиа-работ.

Четвертое место занял художник Семен Мотолянец, объем продаж которого оценен в 100 000 евро. Мотолянец — один из создателей группы «МЫЛО», лауреата премии «Инновация-2009».

Анна Желудь расположилась на пятом месте рейтинга. Ее объем продаж составляет 70 000 евро. Художница была номинирована на всероссийскую премию в области современного искусства «Инновация», а также «Премию Кандинского».

Согласно данным InArt, в 2017 году продажи современного отечественного искусства выросли. Суммарный объем продаж оценен приблизительно в 1,16 млн евро. Однако, по словам директора-основателя ярмарки Cosmoscow Маргариты Пушкиной, цены на работы многих современных российских художников, обладающих широкой известностью, все еще ниже общемировых, сообщает kommersant.ru.

 
 
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На сайте Forbes опубликован рейтинг российских художников за 2017 год, составленный по результатам аналитического исследования InArt.

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