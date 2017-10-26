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Итальянец на тракторе "выгравировал" на соевом поле лицо Ким Чен Ына

27.10.2017 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Под изображением художник подписал Danger, что в переводе с английского означает "опасность". Площадь рисунка – 22 квадратных километров, длина – четверть километра, ширина – 90 метров.

Сам художник рассказал, что на создание изображения у него ушло около шести часов. Гамбарин для того, чтобы не запутаться во время "гравировки", использовал флажки.

По словам художника, целью его было показать, что ядерные испытания в КНДР несут большую опасность. "Еще есть Дональд Трамп, который будучи сильной личностью, тоже не может ему уступить. Но они ведут игру с человеческой землей: хватит одной бомбы, и мы вступим в ядерную войну", — подчеркнул Гамбарин.

Ранее итальянец рисовал на полях портрет президента РФ Владимира Путина, а также изображения других известных в мире личностей, в частности, Дональда Трампа, Барак Обама, Фидель Кастро и другие.

 
 
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Художник из Италии Дарио Гамбарин изобразил на соевом поле с помощью трактора портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына. Смотрите на видео, что получилось у...

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