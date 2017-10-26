Россия расширила список «санкционки»

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Россия запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В перечень запрещенных к ввозу продуктов были добавлены: живые свиньи (за исключением чистопородных племенных животных); свежие, охлажденные или замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции); не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы; свиной жир (включая лярд) и жир домашней птицы; жир крупного рогатого скота, овец или коз; неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо другим способом лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, комментируя расширение продэмбарго, заявил, что новое постановление правительства закрывает серые каналы поставок санкционных продуктов. Кроме того, господин Дворкович сообщил, что запрет на ввоз мясокостной муки из ЕС и США пока отложен, пишет "Коммерсант".