ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия расширила список «санкционки»

27.10.2017 18:22 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Россия расширила список «санкционки»

kselu.ru

Россия запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В перечень запрещенных к ввозу продуктов были добавлены: живые свиньи (за исключением чистопородных племенных животных); свежие, охлажденные или замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции); не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы; свиной жир (включая лярд) и жир домашней птицы; жир крупного рогатого скота, овец или коз; неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо другим способом лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, комментируя расширение продэмбарго, заявил, что новое постановление правительства закрывает серые каналы поставок санкционных продуктов. Кроме того, господин Дворкович сообщил, что запрет на ввоз мясокостной муки из ЕС и США пока отложен, пишет "Коммерсант". 

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У адносінах мужчыны, які спусціў на кантралёра сабак, пачалі крымінальную справу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика