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Зачем нужен паспорт болельщика на ЧМ-2018 по футболу в России

27.10.2017 18:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Зачем нужен паспорт болельщика на ЧМ-2018 по футболу в России
© Sputnik/
Тур Кубка Чемпионата мира FIFA
Паспорт болельщика будет необходим для прохода на стадион всем зрителям ЧМ-2018 по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 в 11 городах России. Дизайн этой персонифицированной карты – Fan ID – был утвержден 26 октября российским Министерством связи и массовых коммуникаций.

Процедура получения паспорта болельщика Чемпионата мира по футболу-2018 в России и льготы для его владельца – в инфографике Sputnik.

 
 
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Впервые зрители, покупающие билеты на матч ЧМ-1018 по футболу в России, должны иметь паспорт болельщика. Как получить этот документ, какие преимущества он дает – в...

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