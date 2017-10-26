Зачем нужен паспорт болельщика на ЧМ-2018 по футболу в России

Паспорт болельщика будет необходим для прохода на стадион всем зрителям ЧМ-2018 по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 в 11 городах России. Дизайн этой персонифицированной карты – Fan ID – был утвержден 26 октября российским Министерством связи и массовых коммуникаций.

Процедура получения паспорта болельщика Чемпионата мира по футболу-2018 в России и льготы для его владельца – в инфографике Sputnik.