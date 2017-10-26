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Зачем нужен паспорт болельщика на ЧМ-2018 по футболу в России
27.10.2017 18:46 — Разное | Sputnik Беларусь
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Процедура получения паспорта болельщика Чемпионата мира по футболу-2018 в России и льготы для его владельца – в инфографике Sputnik.
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Впервые зрители, покупающие билеты на матч ЧМ-1018 по футболу в России, должны иметь паспорт болельщика. Как получить этот документ, какие преимущества он дает – в...
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