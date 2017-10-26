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Лукашенко улетел в ОАЭ
27.10.2017 18:46 — Разное | Ежедневник
m.sputnik.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко, отбывший в Объединенные Арабские Эмираты, совместит деловые встречи с отдыхом .
Как сообщила пресс-служба главы государства, во время поездки запланированы переговоры с руководством ОАЭ для обсуждения текущего состояния белорусско-эмиратского взаимодействия, хода реализации прежних договоренностей, а также взаимовыгодных перспективных проектов. В программе визита также ряд встреч с представителями власти и бизнес-кругов страны.
За январь-август 2017 года экспорт Беларуси в ОАЭ составил 44,8 млн долларов (около 318% к аналогичному периоду прошлого года). Только за 6 месяцев 2017 года сумма прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составила более 11 млн долларов.
Уже сегодня, 27 октября, в рамках визита состоялось подписание кредитного соглашения между Банком развития Республики Беларусь и Фондом развития предпринимательства имени Халифы. Согласно документу, фонд предоставит банку около 25 млн долларов, которые будут направлены на развитие частной инициативы, инновации, региональные проекты и создание в Республике Беларусь новых рабочих мест.
Кроме того, учитывая дружеский характер взаимоотношений, со стороны руководства Объединенных Арабских Эмиратов получено приглашение в адрес Александра Лукашенко традиционно несколько дней погостить в ОАЭ.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, отбывший в Объединенные Арабские Эмираты, совместит деловые встречи с отдыхом .
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