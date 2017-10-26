﻿ Главные события недели глазами тележурналиста Андрея Кривошеева. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главные события недели глазами тележурналиста Андрея Кривошеева

27.10.2017 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Новый закон о массовых мероприятиях, переизбрание Си Цзиньпина, судьбу Каталонии, продолжение "стояния" в Киеве и возможный визит Лукашенко на саммит "Восточное партнерство" в студии радио Sputnik Беларусь обсуждают специальный гость, политический обозреватель АТН Андрей Кривошеев, руководитель информационного агентства Sputnik Беларусь Андрей Качура и радиоведущий Вячеслав Шарапов.

Специальная тема беседы — "Родосский форум — диалог цивилизаций", участником которого был специальный гость программы.

Беседу с политическим обозревателем Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Андреем Кривошеевым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальный гость программы "Итоги недели" на радио Sputnik Беларусь — политический обозреватель Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Андрей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко улетел в ОАЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика