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Главные события недели глазами тележурналиста Андрея Кривошеева
27.10.2017 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Новый закон о массовых мероприятиях, переизбрание Си Цзиньпина, судьбу Каталонии, продолжение "стояния" в Киеве и возможный визит Лукашенко на саммит "Восточное партнерство" в студии радио Sputnik Беларусь обсуждают специальный гость, политический обозреватель АТН Андрей Кривошеев, руководитель информационного агентства Sputnik Беларусь Андрей Качура и радиоведущий Вячеслав Шарапов.
Специальная тема беседы — "Родосский форум — диалог цивилизаций", участником которого был специальный гость программы.
Беседу с политическим обозревателем Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Андреем Кривошеевым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.
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Специальный гость программы "Итоги недели" на радио Sputnik Беларусь — политический обозреватель Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Андрей...
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