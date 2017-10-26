Главные события недели глазами тележурналиста Андрея Кривошеева

Новый закон о массовых мероприятиях, переизбрание Си Цзиньпина, судьбу Каталонии, продолжение "стояния" в Киеве и возможный визит Лукашенко на саммит "Восточное партнерство" в студии радио Sputnik Беларусь обсуждают специальный гость, политический обозреватель АТН Андрей Кривошеев, руководитель информационного агентства Sputnik Беларусь Андрей Качура и радиоведущий Вячеслав Шарапов.

Специальная тема беседы — "Родосский форум — диалог цивилизаций", участником которого был специальный гость программы.

Беседу с политическим обозревателем Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Андреем Кривошеевым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.