Спасение женщин, пять месяцев дрейфовавших в океане, сняли на видео

Две уроженки Гавайских островов, Дженнифер Аппель и Таша Фуаба, еще в мае отправились вместе со своими собаками в путешествие на яхте к Гавайским островам, однако во время плавания на их судне сломался двигатель.

Женщины поставили парус, надеясь добраться до острова при помощи силы ветра, однако их уносило в сторону от точки назначения. Путешественники пытались связаться с кем-либо, чтобы попросить о помощи, однако сигнал с яхты был слишком слабым, чтобы его приняли на берегу или на других кораблях.

Путешественниц начали искать, и в итоге американский десантный корабль обнаружил дрейфовавшую в открытом море яхту в 1,4 тысячи километрах от японских берегов.

Женщинам и их четвероногим друзьям удалось выжить только благодаря тому, что на судне был опреснитель и годовой запас пищи.