ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасение женщин, пять месяцев дрейфовавших в океане, сняли на видео

27.10.2017 19:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Две уроженки Гавайских островов, Дженнифер Аппель и Таша Фуаба, еще в мае отправились вместе со своими собаками в путешествие на яхте к Гавайским островам, однако во время плавания на их судне сломался двигатель.

Женщины поставили парус, надеясь добраться до острова при помощи силы ветра, однако их уносило в сторону от точки назначения. Путешественники пытались связаться с кем-либо, чтобы попросить о помощи, однако сигнал с яхты был слишком слабым, чтобы его приняли на берегу или на других кораблях.

Путешественниц начали искать, и в итоге американский десантный корабль обнаружил дрейфовавшую в открытом море яхту в 1,4 тысячи километрах от японских берегов.

Женщинам и их четвероногим друзьям удалось выжить только благодаря тому, что на судне был опреснитель и годовой запас пищи.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две женщины и две их собаки пять месяцев находились в открытом океане на своей яхте, пока их не нашел американский десантный корабль. Смотрите на видео, как спасали...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Forbes составил первый рейтинг частных медицинских компаний России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика