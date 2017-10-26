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Спасение женщин, пять месяцев дрейфовавших в океане, сняли на видео
27.10.2017 19:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Две уроженки Гавайских островов, Дженнифер Аппель и Таша Фуаба, еще в мае отправились вместе со своими собаками в путешествие на яхте к Гавайским островам, однако во время плавания на их судне сломался двигатель.
Женщины поставили парус, надеясь добраться до острова при помощи силы ветра, однако их уносило в сторону от точки назначения. Путешественники пытались связаться с кем-либо, чтобы попросить о помощи, однако сигнал с яхты был слишком слабым, чтобы его приняли на берегу или на других кораблях.
Путешественниц начали искать, и в итоге американский десантный корабль обнаружил дрейфовавшую в открытом море яхту в 1,4 тысячи километрах от японских берегов.
Женщинам и их четвероногим друзьям удалось выжить только благодаря тому, что на судне был опреснитель и годовой запас пищи.
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Две женщины и две их собаки пять месяцев находились в открытом океане на своей яхте, пока их не нашел американский десантный корабль. Смотрите на видео, как спасали...
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