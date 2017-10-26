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Мадридские власти отстранили премьера Каталонии и распустили местный парламент
27.10.2017 23:00 — Разное | Ежедневник
ru.publika.md
Выборы в Каталонии пройдут 21 декабря, сообщил премьер Испании.
Власти Испании решили отстранить от должностей главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Об этом заявил в пятницу председатель правительства Испании Мариано Рахой по итогам заседания Совета министров, сообщает
"Речь идет не о приостановлении самоуправления, а о возвращении к нормальной жизни", - подчеркнул глава кабинета министров. По его словам, нужно "срочно вернуть голос всем жителям Каталонии, чтобы они могли определить свое будущее, и никто не может совершать незаконные поступки от их имени". "Очевидно, что правовое государство обладает инструментами, чтобы защитить законность и гарантировать права всех испанцев", - добавил Рахой.
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Выборы в Каталонии пройдут 21 декабря, сообщил премьер Испании.
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