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Видеофакт: десятки бегемотов атаковали крокодила в Нацпарке в ЮАР
27.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Это видео было снято в Национальном парке Крюгера в ЮАР. 71-летний Кумар был в группе путешественников из Дании, наблюдавших необычную картину – стадо бегемотов напало на одиноко плывшего крокодила.
Схватка была на самом деле неравной – крокодила атаковали порядка 30 бегемотов. Видимо хищник заплыл на их территорию, что не понравилось стаду.
Сначала казалось, что стадо просто затопчет одного из древнейших представителей фауны, однако крокодил умело лавировал между грузными животными. Потом бегемоты подняли своего противника над водой, но крокодилу все-же удалось вырваться и уплыть.
В минувшем августе в этом же парке туристы запечатлели схватку двух бегемотов, которые
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Путешественник Хариш Кумар запечатлел, как десятки бегемотов атаковали крокодила. Смотрите кадры неравной битвы представителей дикой природы.
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