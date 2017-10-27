ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: десятки бегемотов атаковали крокодила в Нацпарке в ЮАР

27.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Это видео было снято в Национальном парке Крюгера в ЮАР. 71-летний Кумар был в группе путешественников из Дании, наблюдавших необычную картину – стадо бегемотов напало на одиноко плывшего крокодила.

Видеофакт: десятки бегемотов атаковали крокодила в Нацпарке в ЮАР
© YouTube / Paulo Boute
Очевидец снял "смертельную битву" ягуара и каймана в Бразилии

Схватка была на самом деле неравной – крокодила атаковали порядка 30 бегемотов. Видимо хищник заплыл на их территорию, что не понравилось стаду.

Сначала казалось, что стадо просто затопчет одного из древнейших представителей фауны, однако крокодил умело лавировал между грузными животными. Потом бегемоты подняли своего противника над водой, но крокодилу все-же удалось вырваться и уплыть.

В минувшем августе в этом же парке туристы запечатлели схватку двух бегемотов, которые напали на крокодила, чтобы защитить от него косулю. Бегемотам удалось отогнать хищника, косуля отделалась сломанным копытом.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путешественник Хариш Кумар запечатлел, как десятки бегемотов атаковали крокодила. Смотрите кадры неравной битвы представителей дикой природы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мадридские власти отстранили премьера Каталонии и распустили местный парламент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика