Видеофакт: десятки бегемотов атаковали крокодила в Нацпарке в ЮАР

Это видео было снято в Национальном парке Крюгера в ЮАР. 71-летний Кумар был в группе путешественников из Дании, наблюдавших необычную картину – стадо бегемотов напало на одиноко плывшего крокодила.

Схватка была на самом деле неравной – крокодила атаковали порядка 30 бегемотов. Видимо хищник заплыл на их территорию, что не понравилось стаду.

Сначала казалось, что стадо просто затопчет одного из древнейших представителей фауны, однако крокодил умело лавировал между грузными животными. Потом бегемоты подняли своего противника над водой, но крокодилу все-же удалось вырваться и уплыть.

В минувшем августе в этом же парке туристы запечатлели схватку двух бегемотов, которые напали на крокодила, чтобы защитить от него косулю . Бегемотам удалось отогнать хищника, косуля отделалась сломанным копытом.