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Полиция опубликовала видео задержания белоруски с героином в Украине
27.10.2017 21:33 — Разное | Sputnik Беларусь
29-летняя белоруска была
© Sputnik/ Владимир Федоренко
На кадрах, снятых оперативниками видно, как проводится осмотр багажа задержанных. Героин был спрятан в коробке из-под стирального порошка.
Наркотик был отправлен на экспертизу, возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции Киевской области, задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают, откуда героин попал на территорию Украины.
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Гражданку Беларуси с героином в автомобиле задержали в Киевской области. Смотрите на видео работу оперативников при задержании.
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