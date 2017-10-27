Полиция опубликовала видео задержания белоруски с героином в Украине

29-летняя белоруска была задержана вместе с ее знакомым , гражданином России, в автомобиле BMW. В машине было найдено около 2,6 килограмма героина. В полиции отметили, что один грамм этого наркотика на "черном рынке" стоит около 100 долларов США.



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На кадрах, снятых оперативниками видно, как проводится осмотр багажа задержанных. Героин был спрятан в коробке из-под стирального порошка.

Наркотик был отправлен на экспертизу, возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции Киевской области, задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают, откуда героин попал на территорию Украины.

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