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Полиция опубликовала видео задержания белоруски с героином в Украине

27.10.2017 21:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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29-летняя белоруска была задержана вместе с ее знакомым, гражданином России, в автомобиле BMW. В машине было найдено около 2,6 килограмма героина. В полиции отметили, что один грамм этого наркотика на "черном рынке" стоит около 100 долларов США.

Полиция опубликовала видео задержания белоруски с героином в Украине
© Sputnik/ Владимир Федоренко
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На кадрах, снятых оперативниками видно, как проводится осмотр багажа задержанных. Героин был спрятан в коробке из-под стирального порошка.

Наркотик был отправлен на экспертизу, возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции Киевской области, задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают, откуда героин попал на территорию Украины.

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Гражданку Беларуси с героином в автомобиле задержали в Киевской области. Смотрите на видео работу оперативников при задержании.

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