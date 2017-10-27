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Кривошеев о Каталонии: "шахматная партия" становится все веселее

27.10.2017 21:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Парламент Каталонии подавляющим числом голосов проголосовал за независимость региона от Испании, чем еще более обострил обстановку и повысил градус противостояния между Барселоной и Мадридом. Чем закончится эта сложная "шахматная" партия и кто в итоге "поставит мат"? Гость радио Sputnik Беларусь, политический обозреватель Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев прокомментировал последние каталонские события.

"Шахматная партия" становится все веселее. Мадрид, может и не великий гроссмейстер, но в данном случае ему приходится одновременно играть на 20-ти досках в различных плоскостях.  Это вопрос элит, вопрос денег, вопрос промышленности, вопрос психологического состояния в Евросоюзе и вопрос "фрагментации Европы" — самый страшный для европейцев. Поэтому не знаю, какой другой европейский "гроссмейстер", (например Германия или Австрия) мог бы решить каталонский вопрос", — полагает Кривошеев.

Фрагмент программы "Итоги недели" с Андреем Кривошеевым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Новости
 
 
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Политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев об обострении каталонского вопроса.

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