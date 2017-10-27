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Японцы из Nissan научили свои электромобили "петь" пешеходам

28.10.2017 08:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Система была показана публике на мотор-шоу в Токио. Canto, что в переводе с латыни означает "Я пою", начинает работать на скорости более 20 километров в час, издавая характерный звук, привлекающий внимание пешеходов при приближении автомобиля.

Звук, издаваемый электромобилями, изменяется при увеличении скорости. Инженеры Nissan надеются, что система вскоре появится и на серийных автомобилях японского концерна.

С постоянно увеличивающимся количеством электромобилей на дорогах появилась проблема с идентификацией их пешеходами. Электродвигатели бесшумны, что может создать опасность для других участников дорожного движения. Этот вопрос уже не первый год волнует производителей электрокаров.

 
 
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Японская автомобильная компания Nissan показала звуковую систему Canto, которая специально была разработана для электромобилей. Смотрите на видео, как "поют"...

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